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«Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф»

«Оптитим консалтинг» внедрила платформу корпоративного планирования Optimacros в «Тинькофф». Об этом CNews сообщил представитель компании «Оптитим консалтинг».

Ранее в «Тинькофф» управленческая отчетность операционного блока формировалась на базе зарубежной платформы Anaplan. В связи с уходом компании Anaplan с российского рынка специалистами «Тинькофф» было принято решение о миграции текущих моделей на российскую EPM/CPM-платформу для корпоративного планирования Optimacros. Реализацию проекта «Тинькофф» доверил системному интегратору OptiTeam Consulting.

Сотрудничество началось с пилотного проекта продолжительностью один месяц. Успешная реализация пилота позволила перейти к основной части импортозамещения зарубежного программного обеспечения. Так были реализованы: операционная модель, а также модель бюджетирования страхового сегмента бизнеса группы «Тинькофф». Срок реализации проекта составил четыре месяца. Общий объем моделей составил 154 ГБ с которыми работают 100 бизнес-пользователей.

«За время сотрудничества с «Тинькофф» мы получили большое количество ценных предложений по развитию платформы Optimacros. Их реализация будет полезна не только для данного проекта, но и для рынка в целом, и мы рады, что смогли успешно реализовать предложения сотрудников «Тинькофф». От лица компании «Оптимакрос» выражаю благодарность за выбор нашей платформы и интерес, проявленный к ее совершенствованию», — сказала Светлана Дидыч, заместитель генерального директора компании «Оптимакрос».

На данный момент проект импортозамещения успешно завершен. Усилия проектной команды позволили не только перенести бизнес-процессы оперативного планирования «Тинькофф» на Optimacros, но и значительно усовершенствовать используемую методологию, в том числе за счет повышения качества визуализации обрабатываемых данных. В планах «Тинькофф» продолжать развивать систему своими силами.

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