Платформа СКОРАКС внесена в реестр российского ПО

Универсальная цифровая платформа СКОРАКС, разработанная компанией Axenix, включена в Единый реестр российского ПО. Основной класс, присвоенный продукту – «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора». Запись №18246 внесена в реестр 5 июля 2023 г по поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Платформа СКОРАКС создана командой экспертов Axenix на основе 20-летнего опыта разработки и внедрения интеллектуальных цифровых продуктов для финансового сектора. Гибкость платформы позволяет реализовать любой финансовый ИТ-продукт на микросервисной архитектуре и импортонезависимых open-source инструментах и сократить время на запуск новых цифровых сервисов. Решение свободно интегрируется в ИТ-ландшафт банка и легко адаптируется под существующие процессы и специфику.

СКОРАКС избавляет банки от решения задач сбора квалифицированной команды, выбора инструментов, проектирования и разработки технического фундамента для построения информационных бизнес-систем.

Платформа содержит встроенный модуль принятия решения, позволяющий гибко настраивать требуемые проверки, правила и алгоритмы, эталонный кредитный процесс, а также готовые решения для ускорения разработки интерфейсов и инструменты автоматизации процессов разработки. Они включают в себя набор библиотек для работы с объектами и моделями системы, множество вспомогательных утилитарных компонентов (валидации, доступ к данным и др.), настроенную и отлаженную систему развертывания приложений, высокоуровневые клиенты для работы с различными протоколами (kafka, rest, web-socket, mq).

Также среди инструментов платформы набор UI-компонентов, эмуляторы для различных внешних систем (CRE, АБС) и готовые «коробочные» компоненты, применимые к системам любого типа (справочники, авторизация, оркестрация).

«Финансовому сектору сегодня важно использовать вендор-независимые решения и создавать свои цифровые продукты на open-source инструментах. СКОРАКС разработана на стеке российских технологий, а ее программный код открыт и доступен для развития и сопровождения без привлечения разработчиков вендора. Включение платформы в реестр отечественного ПО подтверждает ее безопасность и надежность, а также соответствие требованиям российского законодательства», — отметил Андрей Распопов, управляющий директор департамента «Финансы» компании Axenix.

***

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим. Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.