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ВТБ вновь признан самым инновационным банком в России

ВТБ в четвертый раз возглавил рейтинг инновационных банков России, подготовленный фондом «Сколково». По итогам 2022 года банк набрал максимальное количество баллов по большинству критериев, опередив сильнейших конкурентов.

ВТБ стал лидером благодаря активному использованию инструментов по работе с инновациями, сотрудничеству со стартапами, созданию инновационной оргструктуры, а также участию в проекте «Цифровой рубль». Одним из преимуществ банка стало наличие корпоративной Венчурной студии.

«В 2022 году ВТБ завершил стратегический цикл цифровой трансформации. По его итогам создан технологически новый банк, соответствующий лучшим стандартам индустрии в части надежности, отказоустойчивости, импортонезависимости и способный адаптироваться под требования внешней среды. Особое внимание мы уделяем работе с инновациями. Наличие в банке Акселератора, Венчурной студии и собственной Технологической лаборатории для поиска, исследования и апробации масштабных техрешений с открытого рынка в контуре банка дает нам практически неограниченные возможности для технологических экспериментов», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Рейтинг инновационности российских банков формируется экспертами Фонда «Сколково» с 2019 года. В этом году исследование проводилось по 18 критериям, которые сгруппированы в шесть блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями», «Цифровые сервисы», а также «Взаимодействие с государством».

Рейтинг составлялся на основе данных, полученных из открытых источников. При составлении рейтинга учитывалось наличие структуры Fast Track для ускоренного запуска пилотных проектов, инновационной лаборатории для проведения научных исследований, а также продуктовой фабрики, необходимой для усовершенствования разработки новых клиентских продуктов и сервисов. Также имело значение количество венчурных сделок и мероприятий по поиску технологических партнеров, проведенных банком за исследуемый период, участие в пилотировании цифрового рубля и проведение банковских операций с использованием Госключа.

Токен: Kra23sSQ4Рекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: https://www.vtb.ru/

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