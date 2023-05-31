Платформа обработки финансовых транзакций ВТБ стала проектом года премии TADVISER IT PRIZE 2023

Платформа обработки финансовых транзакций (ПОФТ) банка ВТБ для развития межбанковских расчетов и платежных сервисов победила в номинации «Цифровизация в банках: проект года» премии TADVISER IT PRIZE 2023. Платформа разработана и внедрена ВТБ совместно с компанией «Синимекс» на базе стека технологий на открытом коде. ПОФТ поддерживает международные стандарты передачи финансовой информации, при этом не использует зарубежные решения в этой области.

ПОФТ обеспечивает обмен электронными сообщениями в рамках платежной системы ВТБ, а также обмен с платежными системами банков-партнеров как через публичные системы передачи финансовых сообщений, так и через каналы прямого межбанковского взаимодействия. Наличие такой платформы позволяет быстро подключать новые каналы обмена финансовыми сообщениями, расширять географию платежной системы ВТБ и в конечном счете улучшать сервис и создавать уникальные продукты для клиентов банка.

«Мы получили современный инструмент развития межбанковских расчетов и платежных сервисов, работающий на широко распространенных open-source решениях и фреймворках и развернутый на стандартной серверной инфраструктуре частного облака ВТБ. Надежность решения обеспечивается многократным резервированием как на уровне облака, так и на уровне ПОФТ. За счет применения современных инженерных практик значительно повысилось качество релизов и сократилось время внедрения новых сервисов», — рассказал Олег Болтарь, заместитель начальника управления автоматизации расчетов банка ВТБ.

Ранее сервисы в области межбанковских расчетов предоставлялись через системы на базе программного обеспечения ведущих иностранных вендоров и были реализованы на устаревшей монолитной программной архитектуре. При создании платформы был выбран переход от монолитной архитектуры к микросервисной. Такая архитектура обеспечила высокий уровень надежности и отказоустойчивости, значительно увеличив потенциал масштабирования платформы.

«Система уже работает в промышленной эксплуатации и позволяет клиентам банка использовать новые сервисы. Благодаря контейнеризации и микросервисной архитектуре, ПОФТ имеет возможность масштабирования и увеличения количества платежей без изменения кода системы. Благодаря бизнес-экспертизе нашей проектной команды как в транзакционных и платежных сервисах, так и в построении инновационных и надежных платформ для финансовых институтов нам удалось сделать по-настоящему уникальный продукт и достичь всех целей заказчика», — комментирует Денис Ермилов, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».