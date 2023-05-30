«Сбер» открывает свою платформу цифровых активов для новых пользователей

«Сбер» завершил основной этап пилотирования платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Теперь она доступна всем юридическим лицам ― клиентам «Сбера».

В марте 2022 г. «Сбер» был включён в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Эмиссия осуществляется посредством смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий выпуска (сумма, срок, доходность и другие). На платформе можно выпускать и приобретать ЦФА, предъявлять эмитентам обязательства к исполнению и совершать иные сделки.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наша платформа цифровых активов начала свою работу в июле 2022 г. Все эти месяцы мы расширяли функционал, повышали производительность и отказоустойчивость платформы. В тестовом режиме на ней уже прошло 27 выпусков ЦФА. Интерес рынка к этому инструменту постоянно растёт, он упрощает привлечение средств и открывает широкие возможности для цифрового инвестирования. Сегодня платформа находится на этапе перехода к промышленной эксплуатации. Сейчас на платформе могут совершать операции юридические лица, а на следующем этапе мы планируем открыть доступ к платформе и физическим лицам».