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Cбер на форуме CNews расскажет о развитии проекта по цифровой трансформации

Запрос на любую трансформацию, в том числе цифровую, должен сверяться с долгосрочной стратегией развития бизнеса, – уверены в Сбере. Именно с ней нужно соотносить текущее устройство компании, чтобы понять, является ли она правильным инструментом для достижения долгосрочных стратегических целей.

Сбер, прошедший собственный путь цифровой трансформации, сегодня готов выступить консультантом, а точнее, проводником прогрессивных перемен для клиентов в разных отраслях и реализует проект «Цифровая трансформация как сервис».

Более тысячи компаний среднего и крупного бизнеса уже проходят цифровую трансформацию со Сбером, причём, интерес к этому вопросу постоянно растёт, сообщают в банке.

В своём выступлении на форуме CNews исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Сергей Князев расскажет о предпосылках проекта и его развитии, о привлечении лучших решений на рынке и партнёрской программе. Участники форума смогут увидеть, как работает цифровая трансформация на примерах кейсов клиентов и узнают, почему Сбер заинтересован в том, чтобы компании динамично развивались, выходили на новые рынки и наращивали прибыль с применением цифровых технологий.

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