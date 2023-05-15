«Сбер» запустил универсальное платежное решение для оплаты по QR-коду

«Сбер» развивает альтернативные методы оплаты, позволяя клиентам платить без карты. Например, телефоном по QR-коду можно расплатиться более чем на 1,4 млн терминалов эквайринга по всей стране. А теперь оплата по QR стала удобнее — отсканировав код, клиенты смогут самостоятельно выбрать как платить — со SberPay или через Систему Быстрых Платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если покупатель выбрал SberPay, он попадет в приложение «Сбербанк онлайн» и продолжит оплату там. За покупку со SberPay клиент получит бонусы «Сберспасибо», как при обычной оплате картой. Выбрав Систему быстрых платежей, покупатель сам определит, в приложении какого банка, подключенного к СБП, завершить оплату.

Объединение нескольких способов оплат в одном QR-коде — выгодное решение для бизнеса. Оборот торговой точки увеличится, ведь расплатиться смогут даже те клиенты, у которых нет с собой карты и наличных. Кассиру не придется переключаться между методами оплаты, ведь на терминале сразу будет доступна как оплата картами, так и по QR-коду. Покупателям тоже станет удобнее: они смогут выбрать наиболее комфортный способ оплаты по QR, продолжив покупку в приложении любого банка.

Еще одно преимущество универсального платежного решения — для подключения данного метода не нужно покупать отдельное оборудование. Все настройки будут сделаны удаленно со стороны «Сбера» на действующий терминал эквайринга. Все методы оплаты — и СБП, и SberPay, и карты — подключаются в одном решении.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка: «Выбор метода оплаты — новый этап эволюции платежных QR-кодов. Это универсальное решение: инновационное, удобное и выгодное и для предпринимателей, и для клиентов. Для нас важно, чтобы человек ушел из магазина с покупкой, и «Сбер» предлагает разнообразные способы оплаты. Можно приложить к терминалу банковскую карту или смартфон, если у вас Android-устройство с NFC или iPhone с платежным стикером. Или совершить платеж по QR-коду — SberPay или СБП, кому что больше нравится. Сейчас мы запустили данное решение на ограниченном количестве терминалов «Сбера», но после его пилотирования у нас в планах тиражировать данный метод на весь наш парк терминалов эквайринга уже в 2023 г.».