Число активных пользователей интернет-версии «ВТБ онлайн» выросло на 8%

Аудитория сервиса «ВТБ онлайн», доступного клиентам в браузере, с начала 2023 г. выросла на 8% и в марте превысила 3 млн человек. Общее число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка «ВТБ онлайн» насчитывает 12,5 млн. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Пользователи «ВТБ онлайн» заходят в интернет-банк порядка 60 млн раз в месяц, в марте 2023 г. их доля в общем числе клиентов онлайн-банка составила 24%. Сегодня через «ВТБ онлайн» оформляют уже 44% наиболее востребованных розничных продуктов банка. Активнее всего канал используется для размещения сбережений: с начала 2023 г. клиенты ВТБ открыли онлайн более 80% вкладов и накопительных счетов. На втором месте – потребительские кредиты, онлайн-доля которых превышает 50%. Кроме того, каждый второй пользователь удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

«По данным НАФИ*, за последние пять лет использование цифровых банковских сервисов в интернет-банкинге выросло до 43% – такие операции совершают уже в 2,5 раза больше россиян. Конечно, работать в мобильном приложении клиентам всегда было комфортнее. Но за последний год из-за удаления их из магазинов приложений многие пользователи с устройствами на iOS вынуждены были перейти в версии банка для браузера. Поэтому в прошлом году мы масштабно доработали веб-версию «ВТБ онлайн». Сегодня это уже полностью адаптированный под мобильные устройства сервис, в котором есть весь функционал приложения. В него можно войти по биометрии, оформлять заявки на ипотеку или кредиты наличными, оплачивать покупки по QR-коду, обновлять свои персональные данные и пользоваться всеми продуктами банка, включая трансграничные переводы более чем в 10 стран мира», – сказал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Сервис «ВТБ онлайн» позволяет полноценно управлять финансами. Кроме решения повседневных задач – контроль карт и счетов, переводы в том числе по СБП, бескомиссионная оплата связи, ЖКХ и образования – пользователь может оплатить налоги, узнать о выплатах от государства, оформить кредит или рассрочку на оплату покупок по карте, купить полис ОСАГО и получить другие «профильные» услуги. «ВТБ онлайн» кастомизируется: пользователь может самостоятельно изменить контактные данные, обновить документы, контролировать опции, связанные с безопасностью, информировать банк о звонках мошенников. В интернет-банке можно подключить авторизацию по биометрии и входить в учетную запись за один клик, без ввода пароля и кода из СМС. Пользователи могут устанавливать лимиты на переводы, подключать дополнительные настройки безопасности и скрывать разделы с продуктами на главной странице.

«ВТБ онлайн» доступен в любом браузере для пользователей планшетов и ПК, а также мобильных на платформах iOS и Android.

*Исследование аналитического центра НАФИ. Опрос проведен в марте 2023 г, в нем участвовали 1600 человек старше 18 лет.