На «Домклик» можно подтвердить право владения недвижимостью

«Сбер» предложил клиентам возможность быстро и бесплатно подтвердить свое право владения недвижимостью — сделать это можно на «Домклик». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С 1 марта 2023 г. Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывают третьи лица. Данные о владельце жилья покажут только ему самому, его супруге или супругу, а также — в особых случаях — сотрудникам госорганов и нотариусам. Теперь собственник недвижимости может доказать свое право владения ею для подготовки сделки купли-продажи несколькими способами.

Первый вариант — подтвердить право собственности онлайн на «Домклик». Это бесплатно, безопасно и займет всего несколько минут. Достаточно пройти по ссылке, которую получит собственник, зайти в свою учетную запись на госуслугах и следовать инструкции. Подтверждение поступит в «Домклик» автоматически, после чего объект недвижимости для заключения сделки одобрят в ускоренном режиме.

Второй вариант — заказать онлайн-выписку на портале «Госуслуг» и загрузить ее на «Домклик».

Третий вариант — лично заказать выписку из ЕГРН в многофункциональном центре, несколько раз посетить МФЦ и самому загрузить документы в «Домклик».

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Мы внимательно следим за всем, что происходит на рынке жилой недвижимости, чтобы предлагать клиентам удобные и надежные онлайн-решения. Благодаря нашему сервису подтвердить право собственности можно быстро, легко и безопасно - «Домклик» от «Сбера» гарантирует конфиденциальность всех данных, полученных от клиента. А в случае любой повторной проверки от клиента не потребуется никаких дополнительных действий, вся необходимая информация, подписанная электронной подписью Росреестра, уже имеется».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов России, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

«Домклик» — сервис объявлений о продаже квартир. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Каждый день на «Домклик» появляется более 29 тыс. новых объявлений. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.