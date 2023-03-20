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«ВТБ лизинг» внедрил цифровую платформу для повышения качества обслуживания клиентов

«ВТБ лизинг» ускорил и упростил выкуп клиентами автомобилей и техники благодаря автоматизации работы бэк-офиса. По плановому и досрочному выкупам лизингового имущества скорость работы увеличилась в среднем на 41%, а по возврату переплат и зачету взаимных требований – на 30%.

Для дальнейшей цифровизации обслуживания клиентов «ВТБ лизинг» создал свою «Автоматизированную систему службы сопровождения клиентов» (АСССК). Проект построен на платформе «1С: Предприятие» – отечественном кроссплатформенном продукте, который бесшовно интегрируется с существующими системами.

«Основная цель проекта – увеличить скорость обслуживания клиентов на всех этапах сделки. Новая система минимизирует ручной контроль задач и снижает так называемый человеческий фактор. Также она оптимизирует трудозатраты сотрудников, предоставляет оперативную статистику и отчеты по проведенным операциям, улучшает синхронизацию между головным и региональными офисами, – сказал директор по информационным технологиям «ВТБ лизинг» Борис Шелекасов. – «ВТБ лизинг» постоянно отслеживает индексы удовлетворенности клиентов уровнем обслуживания и их лояльности компании. Мы видим, что внедрение цифровых инструментов повышает эти показатели, так как делает работу с нами проще и удобнее».

Среди текущих задач – интеграция системы по сопровождению клиентов с электронным архивом и штрихкодирование формируемых в системе документов. С ней сотрудникам, задействованным в сделке, всегда будет открыт доступ к оцифрованным файлам, а документооборот на этапе обслуживания клиентов станет полностью прозрачным.

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