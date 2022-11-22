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Банк «Левобережный» внедрил компоненты ИТ-экосистемы Dynamika

«Динамика» внедрила компоненты экосистемы Dynamika в банке «Левобережный». Благодаря решениям Dynamika отделения банка стали не просто местом для обслуживания клиентов, но и каналом продаж. Каждый третий клиент уходит из офиса с дополнительным продуктом, подобранным через уникальный элемент CRM — «Динамические персональные предложения».

Банк «Левобережный» сотрудничает с компанией «Динамика» с 2017 г. Одна из важнейших задач банка — создать клиентоориентированную модель обслуживания, которая обеспечит повышение эффективности и прибыльности.

В результате внедрения решений компании «Динамика» «Левобережный» сократил время обучения операционистов почти в три раза за счет реализации интуитивно понятного интерфейса и подсказок для сотрудников, а также ускорил процесс обслуживания клиентов в два раза. Освободившееся время сотрудники фронт-офиса направляют на кросс-продажи. Встроенные во фронт-офис «Динамические персональные предложения» помогли банку повысить количество доппродаж на 30%, что позволило увеличить доходность офисов на 25%. Также банку удалось увеличить количество клиентов, подключенных к ДБО, на 15 тыс. только за первую половину 2022 г.

Банк получил полноценные решения, позволяющие подбирать продукты клиентам, контролировать этапы прохождения сделки, планировать коммуникации и многое другое.

В рамках сотрудничества компании «Динамика» и банка «Левобережный» внедрено уже несколько компонентов ИТ-экосистемы Dynamika: «Dynamika фронт-офис» для обслуживания физических и юридических лиц; «Dynamika call-центр»; «Dynamika электронная очередь»; «Dynamika кредитный конвейер»; «Dynamika CRM динамические перспредложения».

Сотрудничество компании «Динамика» с банком «Левобережный» продолжается, планируются новые внедрения.

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