Кадровые зомби: как «Сбер» и Skillaz «оживили» соискателей через HeadHunter

«Сбер» и HR-сервис Skillaz разработали сервис, который автоматически находит «свежих» кандидатов по текущей базе банка. Платформа сейчас работает в связке с HeadHunter, параллельно ведется разработка функционала, который «подружит» ее с базой других работных сайтов. За шесть месяцев «Сбер» повысил конверсию на холодной базе на 20% и исключил 60% неэффективных контактов. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Реактивация кандидатов – эффективный HR-инструмент для тех компаний, которые уже накопили большую базу соискателей и готовы вновь рассмотреть «старых», не принятых ранее. Система работает просто: пользователь формирует запрос, каких кандидатов он хочет проверить на предмет свежих резюме, после чего сервис находит соискателей и автоматически приглашает их на собеседование.

«Совместно со Skillaz мы разработали инструмент, который на 40% снизил трудозатраты рекрутеров. Мы видим, что соотношение сотрудников, которые устроились на работу через новую систему, больше, чем с теми, которые прошли “холодный” отбор. Мы уверены, что в дальнейшем это поможет нам сократить время на поиск кандидатов на 15%», - сказала Гульнара Леонтьева, исполнительный директор центра подбора массовых специальностей «Сбера».

Главное преимущество платформы – ее способность подстраиваться под изменения потребностей компании в условиях турбулентного рынка. Рекрутеры могут возвращаться спустя время к кандидатам, которые раньше не соответствовали по уровню опыта или другим критериям. При этом общение происходит не просто спустя определенный временной промежуток, а именно тогда, когда кандидат сам обновил резюме и начал искать новую работу. Реактивация позволяет рассматривать соискателей на несколько позиций и соответственно давать выбор релевантным кандидатам на трудоустройство в компанию по комфортным условиям и функционалу.

Благодаря постоянному мониторингу накопленной базы соискателей время на поиск кандидатов сокращается, а верх воронки, то есть количество просмотренных резюме – увеличивается.

«Мы рады, что запустили пилотный проект со “Сбером”, удвоив наши силы. Поэтому сейчас мы не просто рассказываем о новом инструменте, а говорим о высоких показателях, которые получили, протестировав систему с крупнейшим банком страны», – отметил Андрей Крылов, CEO и основатель Skillaz.

Уже сейчас система позволяет выбрать наиболее подходящих кандидатов для возврата их в начало воронки, что дает возможность работать с релевантными резюме. Администратор запроса сам выбирает, с какой целевой группой он хочет поработать в рамках своей текущей задачи и поиск получается максимально таргетированным.

Skillaz и «Сбер» продолжают обновлять приложение, добавляя новые функции, которые помогут облегчить рутинное администрирование процесса. Теперь на платформе можно управлять графиком реактивации и осуществлять регулярный мониторинг по выбранной локации на предмет новых соискателей. Так, динамика за квартал показывает, что число реактивированных кандидатов (по всей России) стабильно растет на 6% в месяц.