«Билайн» и Альфа-банк представляют «Объединенную карту»: первую в мире банковскую и SIM-карту

«Билайн» и Альфа-банк первыми в мире представляют продукт «Объединенная карта» — это одновременно кредитная и SIM-карта.

«Объединенная карта» дает возможность пользоваться услугами связи от «Билайн» в течение первых 100 дней бесплатно, здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 тыс. руб. без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25% кешбэка на услуги «Билайна». Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Здесь же присутствует и welcome-бонус — совершая покупки на сумму от 2000 руб. в салонах связи интернет-магазине «Билайна» или в супермаркетах «Пятерочка», «Пятерочка доставка», «Перекресток», обладатель «Объединенной карты» получает 1000 руб. на счет своей кредитной карты.

SIM-карта находится прямо внутри кредитной, что позволяет клиенту получить два продукта в одном, закрыв тем самым две популярные потребности — в связи и средствах.

Клиенту необходимо обратиться в один из офисов продаж «Билайна» (в настоящее время услуга предоставляется в Санкт-Петербурге), заполнить заявление на оформления «Объединенной карты» и на месте пройти процедуру активации карты.

Первую тысячу «Объединенных карт» можно оформить в рамках пилотного проекта в офисах продаж «Билайна» в Санкт-Петербурге.