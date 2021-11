ВТБ победил в трех номинациях международной премии World Economic Magazine Awards

Работа ВТБ по реализации технологической трансформации и внедрению новых технологических решений получила оценку экспертов британского издания. Банк стал лауреатом международной премии World Economic Magazine Awards в трех номинациях — Best Banking Deputy President and Chairman Russia 2021, Best Use of AI/Machine Learning (Banking) Russia 2021, Most Innovative Financial Solution Russia 2021.

Вадим Кулик признан лучшим заместителем президента-председателя правления в российской банковской сфере. С момента своего назначения на эту должность в 2019 году Вадим Кулик курирует в ВТБ масштабную технологическую трансформацию банка, в рамках которой ВТБ удалось в восемь раз ускорить внедрение продуктов и сервисов для клиентов, перестроить ИТ-инфраструктуру, изменить модель работы ИТ-специалистов, создать технологические платформы, которые, в том числе, являются основой для развития открытой экосистемы банка.

Жюри также отметило наградой за лучшее в России применение ИИ и машинного обучения созданную в прошлом году совместным предприятием ВТБ и Ростелекома — Platforma — геоплатформу. Разработка СП работает на основе анализа обезличенных данных с применением методов машинного обучения. Технологии геоплатформы позволяют прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы в конкретных локациях для принятия решений о расположении торговой точки, офисов и рекламных объектов.

Высокой оценки международных экспертов в номинации Most Innovative Financial Solution Russia 2021 удостоилась разработка глобальной бизнес-линии КИБ банка ВТБ в области инновационных транзакционных продуктов — Платформа «Транспортный процессинг», применяемая для оплаты проезда на всем городском транспорте Москвы. Платформа позволяет моментально оплачивать проезд при проходе через турникеты и валидаторы вне зависимости от выбранного способа платежа: бесконтактная карта любого банка, токенезированная карта в нативном кошельке смартфона или виртуальная «Тройка». Кроме этого, сейчас уже на всех станциях Московского метро можно оплатить проезд «по лицу» — ВТБ выступает в качестве расчётного центра технологии Face Pay, позволяющей совершать проход с помощью распознавания лица. Система умеет агрегировать данные поездок с учетом пересадок между разными видами транспорта, а также применять гибкую тарификацию, включая программы лояльности города и скидок по акциям перевозчиков, что дает пассажиру возможность оплачивать проезд по наиболее выгодному тарифу.

«Цель технологической трансформации ВТБ — обеспечить 100% доступность финансовых услуг онлайн. При этом мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты получали лучшие на рынке продукты и услуги. Мы благодарны международному жюри премии за высокую оценку наших достижений и планируем продолжать удивлять ИТ сообщество новыми оригинальными решениями», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Мировые тенденции, направленные на максимальную цифровизацию процессов и простоту клиентского пути, не могли обойти стороной линейку транзакционных продуктов ВТБ. Внедрение и развитие Платформы «Транспортный процессинг» позволило Москве стать первой мировой столицей, использующей новаторский способ проведения транзакций — технологию Face Pay. Теперь у жителей и гостей Москвы есть весь спектр платежных решений для оплаты проезда, начиная с классического способа — билетом или картой — и заканчивая «оплатой лицом», — отмечает Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ.