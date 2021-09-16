«Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания

Банк «Ренессанс кредит» и компания «Диасофт» сообщают об успешной реализации масштабного проекта, в результате которого более 14 миллионов клиентов банка могут совершать операции на рынке ценных бумаг прямо сейчас, а новые клиенты смогут быстро подключиться к торговле на бирже и начать инвестировать.

Татьяна Хондру, первый заместитель председателя правления, старший вице-президент по развитию розничного и инвестиционного бизнеса «Ренессанс кредит»: «В 2020-ом мир изменился: мы увидели, как вслед за локдаунами перестроился мировой финансовый рынок, и отреагировали на эти изменения развитием нового направления - инвестиционного бизнеса. В России кратно вырос интерес к долгосрочному планированию и управлению капиталом, к инвестициям и рынку ценных бумаг, и мы начали поиск технологического партнера, с которым смогли бы реализовать планы по открытию брокерского обслуживания в максимально сжатые сроки – на уровне, отвечающем потребностям клиентов. Сейчас мы видим, что движемся в правильном направлении благодаря первым полученным результатам – наш продукт пользуется высоким спросом среди клиентов».

Оперативный запуск нового для банка направления бизнеса потребовал проведения целого комплекса работ – от разработки решения до внедрения IT-системы для обеспечения работы банка на финансовых рынках и разработки стратегии запуска продукта на рынке. Обладая необходимыми компетенциями и программным продуктом, который является частью платформы развития Digital Q.FinancialMarkets, компания «Диасофт» выступила технологическим партнером банка по реализации проекта.

По итогам тщательного анализа существующей IT-архитектуры банка специалисты «Диасофт» подготовили и согласовали описание бизнес-процессов подразделений банка, вовлеченных в брокерское обслуживание клиентов. После этого начался проект внедрения бэк-офисного решения «Диасофт», состоящего из компонентов для автоматизации бухгалтерского, внутреннего, депозитарного, налогового учета и построения отчетности.

Специалисты IT-департамента банка расширили функционал мобильного приложения «Ренессанс кредит» блоком «Инвестиции», что позволило клиентам осуществлять все виды операций с ценными бумагами и валютой. В короткие сроки были развернуты дополнительные инфраструктурные мощности, что позволило клиентам осуществлять бесперебойную работу на Московской бирже, а для обеспечения сквозных процессов была реализована интеграция между внедряемыми приложениями и текущим ландшафтом банка.

Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по информационным технологиям и цифровой трансформации бизнеса «Ренессанс кредит»: «Нашей команде была поставлена амбициозная задача – в сжатые сроки запустить новое бизнес-направление. В тесном партнерстве с бизнесом и компанией «Диасофт» она была выполнена. Наши клиенты получили удобный доступ к инфраструктуре российского финансового рынка. Функциональность продукта и в будущем продолжит быстро расширяться благодаря решениям, которые мы реализовали».

Параллельно с автоматизацией процессов бэк-офиса в рамках проекта «Диасофт» обеспечил интеграцию систем банка с внешними источниками. Для решения этой задачи компания разработала отдельный инструмент в микросервисной архитектуре.

Весь проект по запуску IT-решения для брокерского обслуживания в промышленную эксплуатацию был реализован за девять месяцев.

Виктор Касьянов, старший вице-президент по управлению инвестиционным бизнесом и казначейством «Ренессанс кредит»: «Банк «Ренессанс кредит» активно развивается – мы создаем сервисы, которые делают сложные финансовые инструменты доступнее для всех желающих. Развивая направление инвестиций, мы делаем ставку на современные технологии, привлекаем лучших специалистов для разработки, чтобы каждый наш клиент получил именно те услуги, которые ему необходимы – легко и просто. Весь функционал инвестора доступен в мобильном приложении банка – уже сейчас можно открыть брокерский счет и ИИС, совершать операции на рынке ценных бумаг и операции с валютой, приобретать биржевые фонды. Чтобы учесть все потребности наших клиентов, мы регулярно выпускаем обновления, расширяем функционал, предлагаем выгодные тарифы, а сейчас – и вовсе отменили комиссии за обслуживание, потому что хотим, чтобы рынок инвестиций был доступен каждому».

«Мы плотно сотрудничаем с банками в области автоматизации работы на финансовых рынках, но проекты такого масштаба реализуются нечасто. В проекте с банком «Ренессанс кредит» мы выступили в нескольких ролях и применили наработанные годами компетенции в сфере консалтинга, разработки, внедрения и сопровождения. В итоге банк получил возможность для успешного запуска и быстрого развития инвестиционного бизнеса», – говорит Кирилл Золотых, член правления, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт».

Так, в «Ренессанс кредит» возможность инвестировать теперь доступна каждому, с любой суммы – достаточно открыть брокерский счет или ИИС, оставив заявку на официальном сайте банка.

Сейчас действуют уникальные условия для инвесторов – полностью бесплатное обслуживание брокерского счета и ИИС, отсутствие комиссий по операциям, а также возможность приобрести и продать валюту по биржевому курсу.

В ближайших планах банка – предоставить клиентам возможность использования систем роботизированного поиска финансовых инструментов и расширенных подсказок по управлению инвестиционным портфелем, удобный сервис для получения налоговой информации по брокерскому счету и расширение доступного перечня финансовых услуг. Продолжая внедрение технологических инноваций и продуктовых решений, банк «Ренессанс кредит» делает жизнь современного инвестора проще, а возможности заработка и сохранения вложений – перспективнее.