Спецпроекты

Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ОТР запустила технологию RPA для автоматизации процессов AML и Complainсe в головном офисе AKБ «Hamkorbank», расположенном в городе Андижан Республики Узбекистан.

Банк применил технологию RPA для повышения общей эффективности операционных процессов обработки запросов национальных регуляторов. В результате выросла скорость их анализа и качество представляемых данных.

Программные роботы помогают службе внутреннего контроля Банка собирать и проверять данные из различных информационных систем, выполняя однообразные рутинные операции и предоставляя сотрудникам возможность сфокусироваться на аналитике и принятии решений.

В качестве технологической основы роботизации AKБ «Hamkorbank» выбрал платформу Automation Anywhere RPA Enterprise Platform компании Automation Anywhere (Калифорния, США), одного из ведущих мировых лидеров в области RPA. Консультантом по внедрению стала российская компания «ОТР», обладающая большим опытом по внедрению Automation Anywhere в СНГ.

«Для нас отличительной особенностью проекта явилось то, что он был выполнен в условиях ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, когда проектные команды ОТР и Банка работали удаленно. Мы еще раз убедились в том, что успешно выполнять трансформацию операционных процессов и запускать программных роботов в крупной организации можно не выходя из дома», – отметил Алексей Ильин, руководитель направления RPA/AI ОТР.

Компания «ОТР» разработала программного робота, который в автоматическом режиме запускается несколько раз в течение дня и последовательно выполняет операции: принимает и разбирает входящие запросы от национальных регуляторов республики, собирая информацию об операциях в нескольких информационных системах Банка, а также обновляя справочную информацию в этих системах, приводя их в соответствие последним данным регуляторов. По результатам работы роботы информируют сотрудников службы внутреннего контроля Банка.

«Руководство AKБ «Hamkorbank» всегда нацелено на применение самых передовых решений в сфере информационных технологий для автоматизации операционного производства Банка. Первый проект внедрения технологии RPA подтвердил высокую эффективность применения программных роботов в Банке. В дальнейшем развитии операционного производства Банка мы будем применять RPA в качестве одного из проверенных инструментов автоматизации наряду с системами электронного документооборота и лучшими в классе автоматизированными банковскими системами», – отметил Музаффар Тиллаев, начальник управления банковских технология AKБ «Hamkorbank».

По итогам проекта AKБ «Hamkorbank» добился повышения скорости обработки запросов и снижения операционных рисков в несколько раз. В ближайшем будущем Банк планирует расширить применение технологии RPA для автоматизации других операционных процессов.



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