Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ

Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности. Благодаря реализации единого рабочего пространства для специалистов финансового мониторинга и автоматизации текущих процессов ПОД/ФТ, сотрудники банка теперь затрачивают существенно меньше времени на анализ операций, подлежащих обязательному контролю, выявление среди них сомнительных и принятие решений о дальнейших действиях.

В настоящее время все необходимые для принятия решения данные агрегируются в системе SAS Anti-Money Laundering, и специалисту финансового мониторинга больше не требуется использовать большое количество систем-источников для поиска и сопоставления информации.

Успешная реализация проекта по обязательному контролю стала шагом к переходу Росбанка на полную автоматизацию всех процессов по ПОД/ФТ. Разрабатываемая в настоящее время система по мониторингу операций включает в себя онлайн- и офлайн-сценарии по выявлению сомнительных операций, воркфлоу для проведения расследований по клиенту, запросу и проверке документов, а также модули машинного обучения для оценки риска клиента и интеграцию с внешним источником данных СПАРК-Интерфакс.

До реализации проекта выявление операций и подготовка отчетности выполнялись в разных системах (отсутствовало единое рабочее место). Например, клиентские данные, данные по счетам и транзакциям хранились в разных системах, что усложняло процесс формирования отчетности и отнимало много времени специалистов финансового мониторинга.

Уже в ходе реализации проекта команды столкнулись с изменениями в законодательстве и в форматах предоставления отчетности в Росфинмониторинг. Благодаря гибкому подходу к разработке все необходимые изменения были учтены в системе, и банк получил не только автоматизацию процессов, но и поддержку по последним изменениям законодательства.

Теперь банк оперативнее выявляет операции, подлежащие обязательному контролю, а также формирует отчетность в уполномоченный орган. Автоматизированная работа со списками подозрительных лиц и операций позволила реализовать единую систему хранения и редактирования списков, а также использование этих списков в сценариях обязательного контроля. Реализована внутрисистемная витрина данных и подготовлены требования к экспортным представлениям (промежуточный слой данных, являющийся источником для витрины системы AML).

«Проект внедрения единой системы ПОД/ФТ в Росбанке на текущий момент является одним из самых масштабных для нашего направления. Вместе с коллегами из банка мы проделали большую работу и сейчас продолжаем развивать систему в части автоматизации процессов работы с сомнительными операциями. Экспертиза команды GlowByte в ПОД/ФТ позволяет закрывать высокие требования банка к конечному продукту», - прокомментировала ведущий аналитик Дарина Шевко, GlowByte.

«Реализация первого этапа проекта в Росбанке позволила сделать важный шаг к комплексной автоматизации и оптимизации процессов ПОД/ФТ-контроля. Необходимость уже в ходе проекта учесть изменения законодательства потребовала от всех участников гибкости и экспертных знаний. Но все изменения были реализованы в требуемые сроки. Так что для нас, конечно, важно не только то, что Росбанк, один из ведущих и самых надежных банков страны, выбрал SAS Anti-Money Laundering для решения задач комплексной автоматизации ПОД/ФТ процессов, но и то, что уже в процессе внедрения коллеги смогли убедиться, что это решение позволяет проводить достаточно быстрые изменения и обеспечивать исполнение постоянно меняющихся требований в области ПОД/ФТ» - прокомментировал Дмитрий Вафин, руководитель направления ПОД/ФТ и комплаенс-решений, SAS Россия / СНГ.

«Внедрение SAS позволило Росбанку не только адаптироваться к изменениям в законодательстве в области обязательного контроля, но также справиться с постоянно возрастающими объемами клиентских операций без дополнительного найма сотрудников в департамент финансового мониторинга. Дополнительно отмечу, что возможность работать в формате «одного окна» - интерфейса SAS – появилась максимально своевременно и позволила специалистам комфортно перейти в 2020 году на удаленную работу из дома с использованием ноутбуков, что ранее было сложно представить при работе с многочисленными системами-источниками», - прокомментировала Анастасия Синицкая, заместитель директора департамента финансового мониторинга.

В 2021 году команды планируют развивать существующий функционал по обязательному контролю, а также завершить работы по внедрению второй фазы системы SAS AML в области выявления сомнительных операций.