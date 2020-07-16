Платежный сервис Сбербанка «Плати QR» интегрирован в онлайн-кассу «Эвотор»

Всем владельцам онлайн-касс «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка) стал доступен прием безналичных платежей благодаря сервису Сбербанка «Плати QR». В настоящий момент в сети «Эвотора» уже зарегистрировано более 650 тыс. онлайн-касс во всех регионах страны.

Раньше около четверти торговых точек, использующих онлайн-кассы «Эвотор», не могли и не принимали безналичную оплату.

Теперь у всех продавцов, владельцев онлайн-касс «Эвотор», появилась возможность безналичного приема платежей с помощью QR-кода; QR-код с суммой покупки формируется автоматически на каждый чек благодаря тому, что Сбербанк интегрировал свой платежный сервис в программное обеспечение онлайн-касс.

При оформлении покупки кассиру нужно просто выбрать способ оплаты: наличные, банковская карта или QR-код. Если выбран пункт «Оплата по QR-коду», будет сгенерирован QR-код, включающий в себя сумму покупки. Покупателю необходимо считать его камерой смартфона, а затем оплатить покупку в мобильном приложении Сбербанка («Сбербанк Онлайн») или «Тинькофф банка».

Тиражирование новой функциональности на кассах «Эвотор» также будет происходить следующим образом: корпоративным клиентам Сбербанка будет предложено активировать сервис через систему интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн»; пользователи «Эвотора», являющиеся клиентами других банков, смогут оставить онлайн-заявку на подключение без визита в банк; всем пользователям «Эвотора» будут направлены уведомления с описанием новых возможностей; у клиентов Сбербанка, которые уже подключили сервис «Плати QR» и кассу «Эвотор», новая функциональность появится автоматически.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка, сказала: «Сервис ʺПлати QRʺ успешно зарекомендовал себя и у покупателей, и у бизнеса. Для клиентов QR-код — это быстрый и безопасный способ оплаты покупок, благодаря которому можно забыть о пластиковых картах и наличных. Для предпринимателей — дополнительная возможность обеспечить прием безналичных платежей и при этом сократить затраты на оборудование. Уверена, что интеграция сервиса ʺПлати QRʺ в кассовое ПО ʺЭвоторʺ позволит значительно улучшить клиентский опыт».

Андрей Романенко, основатель и генеральный директор ИТ-компании «Эвотор, сказал»: «Прием безналичных платежей стал безусловным требованием покупателей и стандартом розничной торговли, увеличивая выручку, средний чек и лояльность клиентов. Однако, по нашим данным, более четверти торговых точек малого бизнеса до сих пор не использует эти возможности. Сервис оплаты по динамическому QR-коду станет более простым и выгодным способом приема безналичных платежей для многих малых и микропредприятий и поможет им развивать бизнес».