ВТБ запатентовал технологию проверки данных для распределенных микросервисных систем

Группа ВТБ получила патент на разработанный специалистами банка механизм валидации сложных структур данных в микросервисной архитектуре. Данное решение позволяет снизить стоимость и трудоемкость проверки корректности вводимых пользователем или передаваемых в систему через интерфейс данных.

Алгоритм позволяет проводить проверки разной сложности: от допустимой длины или наличия цифр и букв до контроля одновременного выполнения нескольких необходимых условий, проверок по справочникам и так далее.

Такие проверки будут выполняться и на стороне пользователя, например, в браузере клиента, и на стороне обеспечивающего проверку и обработку данных сервера. Решение позволяет каждой разрабатывающей конкретный микросервис команде сформировать и в необходимый момент времени применять собственные правила валидации данных, попадающих в автоматизированные системы

Патент позволяет решить задачу согласованного контроля данных в сложных распределенных системах, состоящих из сотен микросервисов, обеспечивает значительное снижение затрат и согласованность контролей в каждом из компонентов системы.

«Одной из задач утвержденной ВТБ стратегии цифровой трансформации является построение передовой операционно-технологической платформы, основу которой составит микросервисная ИТ-архитектура нового поколения. Получение данного патента – очередной шаг к созданию конкурентных преимуществ группы ВТБ по скорости внедрения технологических решений и вывода новых сервисов на рынок», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.