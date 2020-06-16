Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Альфа-банк открыл первый Phygital-офис

ИТ в банках

В Москве на улице Маросейка появился первый офис Альфа-банка, выполненный в соответствии с концепцией Phygital. Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В Phygital-офисах клиенты получают и человеческое общение, и цифровые сервисы.

Что нового в Phygital-офисе: биометрия. Офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это). Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%; планирование визита. В мобильном приложении можно будет посмотреть загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени; нет бумаги. Все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год; нет стоек сотрудников и отдельной рабочей зоны. Сотрудники и клиенты могут выбрать любое удобное для работы место в пространстве офиса и с комфортом решить все вопросы.

«За последние годы банки радикально улучшили свои цифровые каналы. А вот отделения остались прежними и неотличимыми друг от друга. При этом каждый крупный банк постарался открыть свое "отделение будущего" — и все они остались своеобразными шоурумами банковских инноваций. Мы же представили то, как на самом деле будут выглядеть и работать отделения банков уже очень скоро, — отметил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. — Вслед за Phygital-офисом на Маросейке мы открываем еще два новых отделения в Москве, и уже осенью начнем масштабировать полученный опыт на нашу сеть по всей стране».

Первый Phygital-офис Альфа-банка расположен в Москве по адресу ул. Маросейка д.10/1. В ближайшие месяцы банк запланировал открытие еще двух отделений будущего: малого офиса на Технопарке и флагманского офиса площадью на Кузнецком мосту. Осенью 2020 г. Альфа-банк начнет постепенную трансформацию всей сети, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России.

Другие материалы рубрики

Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей

Сбербанк запустил телемедицинский сервис, который позволит покупать лекарства онлайн

Онлайн-конференция CNews «Рынок ЦОД как главный драйвер цифровой трансформации» состоится 16 июля

Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

Российские ИТ ждет мрачное будущее. Если власти не помогут

Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе