ВТБ запустил бесплатную доставку карт

ВТБ начал курьерскую доставку дебетовых карт на дом при заказе на сайте банка. Услуга бесплатная и доступна всем клиентам, которые не могут посетить офис, в частности, из-за продолжающегося периода самоизоляции. Воспользоваться сервисом на первом этапе могут жители 10 городов России.

На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск дебетовой карты клиенту необходимо выбрать курьера в разделе «Способ доставки карты». После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей. Курьер привезет карту в любое удобное время и место, а проведение операций по ней будет доступно сразу же после активации.

На этапе тестирования получить банковскую карту могут жители 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону. В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию новой услуги.

В случае особой срочности клиенты банка могут выпустить цифровую дебетовую карту в ВТБ Онлайн и оплачивать ей покупки в интернете и на терминалах в магазинах и у курьеров, добавив в электронный кошелек на смартфоне.