Клиенты Сбербанка отказываются от наличных

Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных. По итогам января такое финансовое поведение продемонстрировало 19,5 млн человек, что составляет более 20% от общего числа клиентов банка. Самый безналичный регион России — Республика Саха (Якутия), где 28% от общего числа клиентов вообще не используют наличные средства. Далее с 25% идут Москва, Новый Уренгой (ЯНАО), Республика Дагестан. Закрывает топ-5 Салехард (ЯНАО) — 24%.

Треть всех безналичных покупок совершается в супермаркетах (30,1%). На втором месте — магазины одежды и обуви, магазины электроники и товаров для дома (по 7,5%).

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес», отметила: «Растущая популярность безналичных платежей вполне объяснима. Кошелек с наличными средствами можно забыть дома, но представить, что дома останется смартфон или смарт-часы — почти нереально. Мы активно развиваем инновационные сервисы, которые помогают нашим клиентам решать самые разнообразные вопросы с помощью банковской карты — оплачивать покупки в офлайн-магазинах, заниматься онлайн-шопингом, мгновенно переводить деньги, пользоваться городским транспортом и другой инфраструктурой. Вся эта удобная "среда" еще больше стимулирует людей к отказу от бумажных денег».