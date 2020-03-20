Интеграция
Доступны ли среднему бизнесу цифровые технологии корпораций
О чем думает бизнес
Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно с помощью ИТ
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Клиенты Сбербанка отказываются от наличных

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк подсчитал число активных клиентов, которые полностью отказались от снятия наличных. По итогам января такое финансовое поведение продемонстрировало 19,5 млн человек, что составляет более 20% от общего числа клиентов банка. Самый безналичный регион России — Республика Саха (Якутия), где 28% от общего числа клиентов вообще не используют наличные средства. Далее с 25% идут Москва, Новый Уренгой (ЯНАО), Республика Дагестан. Закрывает топ-5 Салехард (ЯНАО) — 24%.

Треть всех безналичных покупок совершается в супермаркетах (30,1%). На втором месте — магазины одежды и обуви, магазины электроники и товаров для дома (по 7,5%).

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес», отметила: «Растущая популярность безналичных платежей вполне объяснима. Кошелек с наличными средствами можно забыть дома, но представить, что дома останется смартфон или смарт-часы — почти нереально. Мы активно развиваем инновационные сервисы, которые помогают нашим клиентам решать самые разнообразные вопросы с помощью банковской карты — оплачивать покупки в офлайн-магазинах, заниматься онлайн-шопингом, мгновенно переводить деньги, пользоваться городским транспортом и другой инфраструктурой. Вся эта удобная "среда" еще больше стимулирует людей к отказу от бумажных денег».

Другие материалы рубрики

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату

Бандитские разборки, горючая кровля и другие причины «падения» облачных ЦОД

Московские власти компенсируют бизнесу расходы на участие в конференции CNews

«Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора

Женщин в ИТ все еще дискриминируют

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить
Показать еще

Наука

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника