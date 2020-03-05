Сбербанк провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0»

Сбербанк совместно с Газпромбанком провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» с группой компаний «Россети». Транзакции были осуществлены в рамках цифровой трансформации казначейской функции группы в дочернем обществе «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде.

Разработчиком платформы является Национальный расчетный депозитарий (НРД), признанный Банком России системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка. НРД входит в группу компаний «Московская биржа», основными акционерами которой являются Банк России, Сбербанк, «Вэб.рф» и Европейский банк реконструкции и развития.

«Транзит 2.0» — это система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и обслуживающими их банками, современный мультибанковский сервис, разработка которого является стратегически важной задачей для реализации скоростного обмена финансовыми сообщениями со всеми контрагентами. Платформа позволяет максимально унифицировать и стандартизировать взаимодействие участников системы, а также повысить эффективность и безопасность этого взаимодействия.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка, сказал: «Для Сбербанка важно предоставлять своим клиентам и партнерам самые технологичные и актуальные сервисы, помогающие им оптимизировать внутренние процессы и повышать эффективность управления финансами.

Благодаря решению Сбербанка Fintech API и совместному проекту с НРД пользователи платформы ʺТранзит 2.0ʺ могут напрямую обмениваться платежными документами с банками простым и безопасным способом из собственных учетных систем».

Павел Гребцов, и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам «Россетей», сказал: «Внедрение платформы ʺТранзит 2.0ʺ — это один из этапов цифровой трансформации казначейской функции группы компаний ʺРоссетиʺ, в результате которой мы повышаем скорость, надежность и безопасность проведения расчетных операций, а также прозрачность финансовых процессов группы».

Владимир Бусько, первый вице-президент Газпромбанка, отметил: «Газпромбанк уделяет повышенное внимание динамичному развитию транзакционного бизнеса, особенно в разрезе его технологической трансформации. Использование нового мультибанковского универсального канала позволит нашим партнерам осуществлять платежи оперативно и безопасно. Мы приветствуем принятый руководством группы компаний "Россети" курс на цифровизацию и дальнейшую централизацию казначейства и со своей стороны готовы приложить все усилия для оперативного внедрения комплексных транзакционных банковских решений».

Александр Нам, управляющий директор по технологическим сервисам Национального расчетного депозитария, сказал: «Мы рады, что "Россети", Сбербанк и Газпромбанк объединились для запуска пилота на базе платформы. Результаты проекта подтверждают своевременность, удобство и надежность ʺТранзита 2.0ʺ как для финансовых организаций, так и для крупных корпораций с разветвленной сетью филиалов. Мы уверены, что технологическое решение НРД позволит участникам проекта значительно оптимизировать расчетно-платежные процессы в компании и с масштабированием платформы положительный эффект будет только усиливаться».