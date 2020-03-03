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Сбербанк и «Унистрой» представили новую услугу по покупке жилья

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк предлагает особые условия эквайринга для застройщиков: теперь покупка недвижимости возможна и безналичным способом, что гарантирует полную безопасность расчетов и современный цифровой сервис.

При покупке безналичным способом у застройщика клиенты Сбербанка могут получить до 5000 бонусов «Спасибо».

По карте можно оплатить полную стоимость квартиры, первоначальный взнос и дополнительные услуги застройщика.

«Сегодня трудно представить жизнь без банковских карт. Теперь пользоваться ими можно не только в магазине, транспорте или в кафе, но также оплатить при помощи карты покупку недвижимости. Новый сервис, безусловно, очень удобен. А, кроме того, он гарантирует безопасность и прозрачность расчетов, что важно для всех – как для покупателей, так и для застройщиков. Мы рады, что смогли предложить эту услугу нашим клиентам», – сказал Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением Банк Татарстан Сбербанка.

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