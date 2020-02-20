Банк «Открытие» запустил «Кофебота» для неформального общения сотрудников

Банк «Открытие» впервые использовал инструмент хакатона для решения задачи развития коммуникаций в компании. Девять команд разработчиков соревновались друг с другом, чтобы создать «Кофебота». Его задача – соединять в пару двух незнакомых друг с другом сотрудников из одного офиса.

В результате хакатона основной выбрали механику бота в одном из мессенджеров. Ее разработали сотрудники департамента ИТ-развития – Петр Пчеляков, Игнат Григорьев и Максим Бондарев. Бот предлагает выбрать свою локацию, запустить поиск коллеги, а потом предлагает в этом же интерфейсе начать общение.

В качестве второго варианта выбран почтовый бот, который предложил сотрудник департамента информационной безопасности Дмитрий Собин. Бот работает с командами, которые сотрудник отправляет через внутреннюю корпоративную почту, а затем пишет одновременное письмо сотрудникам одной локации и предлагает им пообщаться лично.

Оба варианта «Кофебота» уже запустили в контуре банка. Механику бота через мессенджер использовали для крупнейших офисных помещений банка в Москве, Саратове, Казани и Ханты-Мансийске (потенциальная пользовательская аудитория – 7,5 тыс. сотрудников). Динамика использования на этапе пилота – 1,4% общей численности штата в сутки.

Механику почтового бота использовали для запуска в крупнейших городах сети – Санкт-Петербурге, Нальчике, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Новосибирске (потенциальная пользовательская аудитория – 1 тыс. сотрудников). Динамика использования на этапе пилота – 3% общей численности штата в сутки.