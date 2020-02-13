Райффайзенбанк усилил направление цифровых продуктов и сервисов

Василий Шиленков возглавил направление цифровых некредитных продуктов и сервисов Райффайзенбанка. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

Первоочередной задачей Шиленкова станет создание нового, полностью цифрового опыта получения и использования клиентами банковских карт, начиная с момента первого знакомства нового клиента с банком до получения им всех сервисов по переводам денежных средств и оплате услуг через цифровые каналы.

«Основным вызовом в новом направлении станет детальное исследование клиентских предпочтений и развитие ценностного предложения Райффайзенбанка, которое позволит прочно занять сильные позиции на новых для банка территориях: в постоянно растущем списке городов с полностью цифровой моделью обслуживания», — сказал Василий Шиленков, руководитель направления цифровых некредитных продуктов и сервисов Райффайзенбанка.

Шиленков присоединился к команде Райффайзенбанка более девяти лет назад, начав с позиции специалиста информационного центра, где прошел путь до руководителя группы. Дальнейшая его карьера была связана с развитием различных розничных банковских продуктов, оптимизацией продуктовых линеек, повышением эффективности процессов и развитием цифрового потребительского кредитования (подача заявления и/или удаленное подписание документов через интернет-банк, без визита в отделение), доля которого в новых выдачах в IV квартале 2019 г. превысила 50%.