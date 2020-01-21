Сбербанк запустил сервис по открытию аккредитивов физлиц в мобильном банке

Сбербанк сообщил о том, что в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить аккредитив, не посещая офис банка. Для этого достаточно ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить их.

Все оформление проходит в режиме онлайн у партнеров-застройщиков, использующих интернет-банк «Сбербанк бизнес онлайн» или сервис «СберAPI» для создания проекта заявки на аккредитив. Чтобы найти заявку на аккредитив в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» клиенту нужно отсканировать QR-код в офисе продаж или воспользоваться поиском по слову «аккредитив» в приложении. Подробный статус по оформленному аккредитиву (действующий, исполнен) клиенты могут посмотреть в мобильном приложении в разделе «Аккредитивы».

Первым партнером, использующим данный сервис, стала компания «Абсолют недвижимость».

Евгений Кравченко, старший управляющий директор управления торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Мы постоянно расширяем возможности наших мобильных сервисов, чтобы клиенты могли получать доступ к услугам банка всего за несколько кликов. Оформление аккредитива онлайн — это уникальное предложение на рынке, которое позволит существенно сократить время сделки. Сейчас с помощью приложения можно оформить аккредитив по сделкам, в которых недвижимость приобретается за счет собственных средств клиентов и без использования эскроу-счетов, однако в ближайшее время линейка возможностей данного продукта будет расширена».