Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Александр Вальнер, NetApp: В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках

Спецпроекты

Сбербанк запустил сервис по открытию аккредитивов физлиц в мобильном банке

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк сообщил о том, что в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить аккредитив, не посещая офис банка. Для этого достаточно ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить их.

Все оформление проходит в режиме онлайн у партнеров-застройщиков, использующих интернет-банк «Сбербанк бизнес онлайн» или сервис «СберAPI» для создания проекта заявки на аккредитив. Чтобы найти заявку на аккредитив в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» клиенту нужно отсканировать QR-код в офисе продаж или воспользоваться поиском по слову «аккредитив» в приложении. Подробный статус по оформленному аккредитиву (действующий, исполнен) клиенты могут посмотреть в мобильном приложении в разделе «Аккредитивы».

Первым партнером, использующим данный сервис, стала компания «Абсолют недвижимость».

Евгений Кравченко, старший управляющий директор управления торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Мы постоянно расширяем возможности наших мобильных сервисов, чтобы клиенты могли получать доступ к услугам банка всего за несколько кликов. Оформление аккредитива онлайн — это уникальное предложение на рынке, которое позволит существенно сократить время сделки. Сейчас с помощью приложения можно оформить аккредитив по сделкам, в которых недвижимость приобретается за счет собственных средств клиентов и без использования эскроу-счетов, однако в ближайшее время линейка возможностей данного продукта будет расширена».

Другие материалы рубрики

Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3

Власти банкротят банк Натальи Касперской

Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф

Сбербанк займется производством компьютеров

Госдума заморозила законопроект по сбору биометрии в банках

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

Техника

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: хиты продаж зимы 2020

Обзор Xiaomi Mi Note 10: еще больше мегапикселей!

Как зарегистрировать квадрокоптер и подготовить его к полетам зимой

ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний