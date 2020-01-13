Банк «Русский стандарт» подключил для владельцев карт Mastercard сервис «Кошелек Pay»

Банк «Русский стандарт» предоставил владельцам своих карт Mastercard доступ к сервису «Кошелек Pay» российской технологической компании Cardsmobile, сертифицированному международной платежной системой. Нововведение позволит клиентам максимально оперативно и безопасно оплачивать покупки как на территории нашей страны, так и по всему миру одним касанием смартфона.

Мобильное приложение «Кошелек» позволяет хранить банковские и дисконтные карты, а также подарочные сертификаты и купоны розничных магазинов. Новая опция позволит клиентам банка «Русский стандарт» получать скидки при оплате товаров картой с помощью смартфона.

Воспользоваться сервисом сможет любой владелец карты Mastercard банка «Русский стандарт». Пользователям необходимо установить бесплатное приложение «Кошелек», после чего — зарегистрировать платежную карту. Платежные данные под защитой: сервис соответствует международному стандарту безопасности в сфере платежей PCI DSS.

В скором времени при помощи сервиса «Кошелек Pay» клиенты смогут переносить существующие карты не только в мобильные телефоны, но и в «умные» устройства, которые поддерживают технологию бесконтактной оплаты.

«Кошелек Pay» работает на базе собственной универсальной платформы токенизации, которая сертифицирована Mastercard и подключена к платформе токенизации Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Сервис поддерживается на смартфонах с Android версии 5.0 и выше с технологией NFC. Вскоре он станет доступен на носимых устройствах с операционными системами Android и iOS.