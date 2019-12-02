Росбанк и Совкомбанк заключили соглашение об объединении банкоматных сетей

Росбанк и Совкомбанк объявили о заключении соглашения об объединении банкоматных сетей. С 1 декабря 2019 года клиентам Росбанка доступны операции по снятию наличных в банкоматах Совкомбанка на условиях, аналогичных условиям снятия в банкоматах Росбанка. Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт Росбанка платежных систем Visa, Mastercard и МИР.

«Мы заботимся о том, чтобы наши клиенты в любой момент могли получить наличные средства там, где им будет удобно. Для этого мы расширяем партнерскую сеть банкоматов, которая на текущий момент, с учетом банкоматов других банков-партнеров, насчитывает более 33 тысяч устройств по всей России. При этом в ближайшее время мы планируем еще одно значительное расширение», - сказал Владимир Коробов, директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса Росбанка.

Объединенная сеть банкоматов Росбанка также включает в себя банкоматы Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, банков ВТБ, Уралсиб и АК Барс.