«Сберcервис» взял на обслуживание POS-терминалы банка «Открытие»

«Сберcервис» сообщил о том, что будет обслуживать POS-терминалы банка «Открытие». Сервис охватит всю сеть банка. Годовой контракт предполагает техническую поддержку 45 тыс. единиц оборудования для бесконтактной оплаты по всей России. Таким образом, после подписания соглашения о сотрудничестве, общее количество POS-терминального оборудования, которое обслуживает «Сберcервис», превысило 1,5 млн единиц.

«Мы крупнейшая в России компания, которая обслуживает такое количество POS-терминалов, – сказал член совета директоров "Сберcервиса" Марат Хайретдинов. – У нас большой накопленный опыт работы с различными типами и марками производителей этого оборудования».

Разветвленная сервисная сеть и наличие собственных инженеров, стали одним из преимуществ в конкурсе. Важность единых стандартов сервиса и преимущества взаимодействия с одной ИТ-компанией, вместо нескольких, отметили и в банке «Открытие». Кроме того, комплексное решение позволило банку оптимизировать затраты на сервис. Общая стоимость контракта составила чуть более 53 млн руб.