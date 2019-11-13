Райффайзенбанк создаст в Омске бизнес-центр для ИТ-подразделения

Райффайзенбанк в Омске подписал соглашение с «Технопарк-Омск» о долгосрочной аренде и масштабном обновлении здания на ул. Герцена, 48/4, которое находится на территории «Омского агрегатного завода».

Отдельно стоящее здание площадью более 4000 кв.м. банк планирует использовать для размещения омского IT-подразделения – Raiffeisen TechCenter (RTC). Сделка на переоборудование промышленного здания под современный офис площади такого масштаба – одна из самых крупных на российском рынке в этом году.

«За четыре года RTC вырос в десять раз, с 30 до 300+ сотрудников. А за последний год штат увеличился на треть. Стремительное развитие нашего центра и все больший фокус банка на развитие цифровых каналов продаж, привел нас к решению о новом шаге – создании собственного просторного и современного офиса. Появление такого пространства решит проблему организации комфортных рабочих зон и регулярных IT-школ. За последние несколько лет мы провели более пяти профильных школ, по итогам которых большая часть выпускников присоединились к команде RTC», – отметил Юрий Лапшиков, руководитель Центра разработки и сопровождения информационных технологий Райффайзенбанка.

По условиям соглашения в здании будет проведен капитальный ремонт, созданы современные рабочие зоны, отвечающие специфике работы ИТ-подразделений банка. Ключевая задача – гибкость и зонирование пространства, которые необходимы для работы Agile-команд. Проект переустройства и отделки предполагает соответствие последним европейским стандартам в области зеленого офиса, энергоэффективности и экологичности.

Новый офис будет расположен в Центральном районе города, вблизи с несколькими остановками транспорта. Территория бывшего завода, где будет находится офис банка, сегодня активно трансформируется и становится центром деловой жизни города. Экстерьер здания планируется сохранить, что соответствует современным взглядам на дизайн и бережное сохранение истории. Открытые внутренне пространства, большая площадь остекления и высокие потолки позволяют разработать интерьеры полностью с нуля, под задачи и нужны команды банка.

«Появление нового офисного центра создает стимул для развития всего комплекса зданий на Герцена. Проект масштабного обновления здания полностью соответствует нашим взглядам на будущее этой площадки. Партнерство с такими крупнейшими компаниями, как Райффайзенбанк, позволяет планировать долгосрочное и стабильное развитие территории», – сказал Сергей Мизенко, директор «Технопарк-Омск».