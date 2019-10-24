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«ВТБ факторинг» подписал первые соглашения на платформе Getfinance

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«ВТБ факторинг» заключил первые семь соглашений о привлечении клиентов из числа крупнейших российских компаний на финтех-платформу Getfinance. Три из них уже профинансировали первых поставщиков на новой площадке.

Getfinance – это мультифакторная платформа, запущенная в июле 2019 г. В рамках нее в цифровой формат переведен весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект был разработан для формирование нового массового сегмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в России и развития инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента малого и среднего предпринимательства.

«"ВТБ факторинг" стал первым фактором, осуществляющим финансирование на цифровой платформе Getfinance. Ряд клиентов, среди которых предприятия нефтегазовой, энергетической, машиностроительной отраслей, уже присоединились к новому мультифакторному проекту. При этом более 120 компаний из числа наших партнеров заявили о заинтересованности в работе на площадке Getfinance. Мы рассчитываем, новый цифровой сервис позволит компаниям повысить эффективность управления своим финансовым циклом, а процесс получения средств сделать более простым и быстрым», – сказал Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами «ВТБ факторинга».

«Платформа позволяет компаниям-покупателям в удобном цифровом формате контролировать и управлять своей кредиторской задолженностью, обеспечивать стабильность поставок за счет факторинговой поддержки добросовестных поставщиков. Высокая скорость работы поддерживается современными ИТ-технологиями, механизм взаимодействия всех участников факторингового процесса автоматизирован и полностью дистанционен. Компании-поставщики благодаря Getfinance имеют легкий доступ к факторинговому финансированию и возможность быстро пополнить свои оборотные средства, решить проблему с продолжительным ожиданием оплаты за поставленные товары или услуги, нивелировать риски кассовых разрывов, а также создать условия для дальнейшего развития своего бизнеса», – отметил Егор Газетин, генеральный директор Getfinance.

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