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«SBI банк» перешел на гибридное облако «Крок»

ИТ в банках Облака

«SBI банк» завершил миграцию 30 прикладных систем в адаптивную ИТ-инфраструктуру – гибридное облако «Крок» – для увеличения технических ресурсов. Это позволило оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру в четыре раза, а также сократить время запуска новых продуктов банка.

«Наша ключевая задача – предложить клиентам простые и удобные решения. Мы регулярно проводим исследования потребительского поведения и видим потребности клиентов в режиме реального времени. Для формирования динамично развивающейся продуктовой линейки, сокращения затрат на создание новых продуктов, мы перевели в облако порядка 90% банковских систем», – сказал председатель правления «SBI банка» Андрей Карякин.

Миграция систем в гибридное облако обеспечила банк техническими ресурсами для оперативного создания новых продуктов, управления большими объемами данных, повышения отказоустойчивости, надежности и безопасности систем, гибкого управления затратами на ИТ-инфраструктуру банка.

«Миграция в облако корпоративных систем и инфраструктуры банков — это всегда эксклюзивная история. Финансовые компании часто работают с унаследованными системами, у которых исторически менялась архитектура. При миграции крайне важно знать, как она «поведет» себя в облаке. Поэтому мы рекомендуем начинать с аудита любой серьезный проект. Обследование инфраструктуры и бизнес-сервисов, совместное планирование процессов в будущем, оптимизация архитектуры приложений и в целом более плотная работа провайдера с клиентами гарантируют наибольшую отдачу от облака и защиту от ошибок», — отметил Максим Березин, директор по развитию компании «Крок облачные сервисы».

Решение провести миграцию систем на гибридное облако «SBI банк» принял в рамках утвержденной в 2018 г. стратегии выхода на розничный рынок дистанционного банковского обслуживания и создания уникальной онлайн-экосистемы для предпринимателей.

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