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ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях

ИТ в банках

«ВТБ капитал инвестиции» подвел итоги пилотного проекта по использованию технологии VR-консультирования по инвестициям. Сервис работал в тестовом режиме в десяти отделениях ВТБ на протяжении двух месяцев. 20% воспользовавшихся им клиентов открыли брокерские счета и начали инвестировать свои средства. По результатам новый сервис признан успешным, принято решение о его дальнейшем масштабировании на сеть банка.

Через очки виртуальной реальности клиент узнает, как инвестиции помогают решить жизненные задачи: накопить на обучение ребенка, пенсию или крупную покупку, создать «финансовую подушку» или просто увеличить вложения. Пользователю также предлагается ответить на ряд вопросов и поставить финансовую цель. VR-консультант показывает, как различные инвестиционные стратегии могут привести к ее достижению. Сервис дает представления о том, какие возможности для этого предлагает мобильное приложение «ВТБ мои инвестиции».

«Каждый пятый пользователь, протестировавший сервис, открыл счет и начал инвестировать средства. Это очень хороший показатель по конверсии. Мы видим растущий интерес населения к рынку капитала. VR-консультант наглядно показывает тем, кто еще не вкладывался в ценные бумаги, как можно заработать на инвестициях. Наша стратегическая задача учитывать потребности клиентов и сделать для них процесс инвестирования простым, понятным и удобным. VR-консультант способствует этому. Поэтому с учетом его успеха на этапе пилотирования принято решение о тиражировании сервиса по сети офисов», – сказал Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Проект был запущен в августе в десяти отделениях формата «Привилегия» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Белгороде, Самаре, Калининграде и Владивостоке.

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