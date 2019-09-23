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«Лантер» и re:Store протестируют ПО для приема платежей по QR-кодам

ПО ИТ в банках Ритейл Розница

«Лантер» (входит в группу компаний «Ланит») разработал программное обеспечение, которое позволяет принимать платежи по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей Банка России. Решение, созданное для мобильных касс на базе операционной системы Android, тестируется совместно с магазинами re:Store.

При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате и передается в Национальную систему платежных карт, которая генерирует уникальный QR-код. Покупатель через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе быстрых платежей, сканирует код c экрана кассы и подтверждает оплату. После этого деньги моментально поступают на счет ритейлера.

Клиенты банков, подключенных к системе быстрых платежей, уже осенью смогут совершить покупку по QR-коду в магазинах re:Store.

Помимо платежей по QR-кодам у системы есть функция приема стандартных банковских карт и платежных сервисов Mir Pay, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay.

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