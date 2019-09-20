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Клиенты «Точки» смогут использовать Face ID и Touch ID для авторизации в интернет-банке

ИТ в банках

Банк для предпринимателей «Точка» представил альтернативную схему авторизации при входе в веб-версию интернет-банка с помощью Apple Sign In. Теперь клиенты смогут сэкономить время и не запрашивать дополнительный смс-код — это также упростит работу за границей при смене сим-карты.

Чтобы подключить функцию, клиенту нужно на странице логина нажать на кнопку «Sign in with Apple», авторизоваться в Apple ID, разрешить «Точке» использовать свою учетную запись Apple ID, войти в интернет-банк и смс-кодом подписать электронное согласие на использование этой функции. Точно так же авторизацию можно подключить и в настройках интернет-банка. Потом будет достаточно просто нажать на кнопку «Sign in with Apple», используя Apple ID. Отвязать Apple ID от доступа в «Точку» можно в настройках интернет-банка в любой момент.

«В банках еще нет подобных схем авторизации. Нововведение будет полезно всем, кто работает в веб-версии «Точки» на устройствах, поддерживающих Touch ID или Face ID: IPad, IPhone, MacBook. Теперь авторизация в веб-версию интернет-банка «Точки» на этих устройствах такая же легкая, как авторизация в мобильное приложение. Для наилучшего пользовательского опыта мы рекомендуем обновить свои устройства до последней версии: вышедшей вчера iOS 13, iPadOS, которая выходит 24 сентября 2019 г., и MacOS Catalina, которую мы ждем в октябре 2019 г. Те, кому не терпится попробовать уже сегодня, то новую iPadOS и MacOS Catalina могут скачать публичную бета-версию на сайте Apple. Если у вашего устройства нет сканеров лица или отпечатка пальца, вы сможете быстро входить в интернет-банк, используя пароль от самого устройства», — отметил менеджер продукта Илья Сашко.

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