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Число пользователей Sberbank Markets увеличилось с начала года на 25%

ИТ в банках

Число пользователей платформы Sberbank Markets превысило 3150 крупнейших корпоративных клиентов и финансовых институтов. При этом количество транзакций, проводимых на платформе в течение месяца, выросло в 1,5 раза.

Клиентами Sberbank Markets являются крупные компании, которые активно заключают сделки на финансовых рынках. Платформа позволяет упростить проведение операций по управлению валютными рисками и ликвидностью компании и быть в курсе последних событий рынка в режиме онлайн. С начала года помимо классических инструментов валютного рынка пользователям платформы стали доступны сделки с драгоценными металлами по обезличенным металлическим счетам, а также согласование индивидуальных условий размещения депозитов и НСО сроком до 3 лет.

Владимир Яровой, старший управляющий директор, начальник управления электронных рынков Сбербанка, отметил: «Наша платформа является уникальной по многим параметрам и позволяет продуманно и эффективно осуществлять широкий спектр внешнеэкономических операций, управлять валютными рисками и ликвидностью. Мы предоставляем не только набор высокоточных инструментов и функций, но одновременно обеспечиваем удобный доступ к широкой линейке продуктов Сбербанка, которые помогают решать задачи качественного распределения денежных потоков в режиме реального времени».



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