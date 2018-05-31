Модульбанк научился выдавать бизнесу кредиты за 10 секунд

Благодаря сервису «Кредит под оборот», запущенному Ofd.ru и Модульбанком, предприниматели смогут получить кредит под 12% годовых. Посещать банк и предоставлять документы не нужно. Заемщик оценивается по оборотам его онлайн-касс.

Экспресс-кредитование Ofd.ru и Модульбанка

Ofd.ru, российский оператор фискальных данных, и Модульбанк запустили бесплатную услугу «Кредит под оборот». Благодаря новому сервису предприниматели смогут подать заявку на получение кредита в размере от 90 тыс. до 500 тыс. руб. по ставке 12% годовых в режиме онлайн и моментально узнать решение банка. Как заявляют в Ofd.ru, предварительное решение о выдаче кредита принимается всего за 10 секунд.

Для получения кредита отсутствует необходимость предоставлять в банк какие-либо документы. Главным критерием, оказывающим влияние на решение банка, являются обороты по онлайн-кассам. При этом подключены они могут быть к любому оператору фискальных данных.

«Сегодня получить кредит малому бизнесу – еще та головная боль, – сказал Олег Лагута, сооснователь Модульбанка. – Банки запрашивают тонну документов и не всегда принимают решение объективно, поскольку в основном ориентируются на бухгалтерскую отчетность. Мы решили использовать данные, которые есть в доступе Ofd.ru, чтобы упростить эту процедуру и получить более качественную информацию о компании».

В будущем Ofd.ru планирует разместить предложения для клиентов разных банков с указанием предварительно рассчитанных лимитов и размера кредитной ставки в «Маркетплейсе» личного кабинета Ofd.ru.

Как это работает

Чтобы воспользоваться услугой, предпринимателю необходимо войти в личный кабинет Модульбанка и указать уникальный цифровой ключ, полученный при регистрации в личном кабинете Ofd.ru в разделе «Маркетплейс» на странице сервиса «Кредит под оборот». После этого система автоматически проанализирует обороты по кассам и сообщит о принятом решении.

Информация об оборотах касс доступна за любой период времени – от начала подключения услуги и до даты запроса банка. Данные в банк передаются в агрегированном виде (без указания товарных номенклатур).

Банк принимает решение о выдаче кредита на основании анализа оборотов по онлайн-кассам

Если касса обслуживается не Ofd.ru, а другим оператором фискальных данных, для использования сервиса «Кредит под оборот» сначала необходимо активировать бесплатную услугу Ofd.ru под названием «Тест-драйв», в рамках которой осуществляется подключение к Ofd.ru параллельно с действующим оператором.

Оценка потенциального заемщика происходит в два основных этапа: в момент обращения предпринимателя за кредитом в банк (первичный скоринг) и после получения кредита (кредитный мониторинг).

В рамках процедуры кредитного мониторинга производится ежемесячный пересчет кредитного лимита. Таким образом, в зависимости от динамики оборотов по онлайн-кассам банк может предложить заемщику более выгодные условия – увеличение кредитного лимита, например.

«Скоринговые системы позволяют снизить издержки и минимизировать операционный риск за счет автоматизации принятия решения, сокращают время обработки заявок на предоставление кредита, – отметил Антон Румянцев, директор Ofd.ru. – Сегодня скоринг при выдаче кредита, по нашим оценкам, используют более 70% банков в нашей стране».

Подобная «механика» должна быть выгодна и банку – система своевременно реагирует на изменения социально-экономической ситуации, поскольку принятие решений осуществляется на основании анализа объективных показателей, а не лишь документов, предоставляемых заемщиком.