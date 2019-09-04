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«Диасофт» обеспечит банкам получение сведений о доходах физлиц напрямую из ФНС

ИТ в банках

«Диасофт» представила решение FLEXTERA «Взаимодействие с ФНС. Получение 2-НДФЛ», с помощью которого банки могут в автоматическом режиме получать сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ в Федеральной налоговой службе России. Для удобства клиентов компания «Диасофт» обеспечила возможность интеграции нового инструмента в продукт FLEXTERA «Кредитный конвейер».

Функционал нового компонента FLEXTERA включает полный цикл операций по сбору сведений из справки по форме 2-НДФЛ в ФНС России, среди которых – инициирование запроса, получение и обработка результата, хранение, поиск, просмотр и выгрузка полученных документов во внешнюю систему для последующего анализа.

Алексей Ефимов, руководитель продукта «Взаимодействие с госорганами» компании «Диасофт», отметил: «Потребность банков в автоматизации функции сбора сведений по форме 2-НДФЛ через СМЭВ назрела уже давно – объяснимо их желание иметь доступ к проверенной информации о доходах клиента напрямую из ФНС, исключая риск подлога. Рынок ждал появления соответствующей возможности со стороны СМЭВ, и когда она стала доступна, мы оперативно разработали специализированный инструмент».

FLEXTERA «Взаимодействие с ФНС. Получение 2-НДФЛ» от «Диасофт» можно интегрировать в любой банковский IT-ландшафт. В решении реализованы автоматически исполняемые бизнес-процессы, а также визуальный интерфейс контроля и выполнения операций.

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