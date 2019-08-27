Решение «Диасофт» поддерживает работу СМП Банка на электронных торговых площадках

В феврале 2019 г. СМП Банк вошел в утвержденный Правительством РФ перечень банков, получивших право открывать специальные счета участникам госзакупок согласно требованиям закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для того чтобы успешно работать в этом направлении банку потребовалось IT-решение, которое будет обеспечивать автоматизацию электронного документооборота с электронными торговыми площадками (ЭТП).

Для профессионального выполнения этой задачи банк обратился к своему технологическому партнеру, компании «Диасофт».

В ходе совместного проекта внедрен компонент FLEXTERA «Взаимодействие с ОЭП (операторами электронных площадок)», поддерживающий электронное взаимодействие банка с девятью торговыми площадками в соответствии с требованиями информационной безопасности. Банк получил возможность быстро обрабатывать большие потоки данных, связанных с обязательным и постоянным обменом информацией между банком и ЭТП: об открытии и состоянии счетов, операциях по блокировке и разблокировке счетов, взимании комиссии и т.д.

Полный цикл работ по внедрению решения «Диасофт», в том числе проведение сквозного тестирования с учетом архитектуры банка, необходимого для подтверждения готовности решения, был запущен сразу после включения банка в утверждаемый Правительством РФ перечень и завершился в июне 2019 г., когда СМП Банк начал промышленную эксплуатацию разработанного решения. Предварительно были заключены соглашения о взаимодействии с каждой из девяти ЭТП и проведено успешное тестирование электронного документооборота. И заказчики, и специалисты компании «Диасофт» удовлетворены результатами работы, по итогам которой банк получил программный продукт, не имеющий аналогов на российском рынке.

«Работа с участниками государственных закупок – одно из важнейших направлений деятельности СМП Банка, и к созданию IT-решения для автоматизации документооборота мы подходили очень тщательно. С компанией «Диасофт» банк работает с 2001 г., и новый продукт, который мы получили в результате совместной работы, позволит удовлетворить потребности клиентов, возникающие в сфере контрактной системы», — отметила вице-президент, директор департамента государственных финансов СМП Банка Татьяна Герасимова.

Сегодня в решении «Диасофт» для автоматизации работы на электронных торговых площадках могут быть заинтересованы банки, которые планируют получить разрешение для работы на ЭТП, а также представители малого и среднего бизнеса, в отношении которых принят закон № 71-ФЗ от 1 мая 2019 г. – он вносит масштабные изменения в контрактную систему в сфере закупок и направлен на ускорение процедур и упрощение участия в этих процессах субъектов малого предпринимательства.