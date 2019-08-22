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Клиентам «Тинькофф бизнеса» стали доступны продукты «Рутокен»

ИТ в банках Техника

Экосистема для предпринимателей «Тинькофф бизнес» начала сотрудничество с «Активом» — разработчиком и производителем программно-аппаратных средств информационной безопасности.

В рамках партнерства клиентам «Тинькофф бизнеса» теперь доступны продукты «Рутокен» – российские аппаратные продукты и решения для аутентификации и создания электронной подписи. Ключевые носители «Рутокен» используются для безопасного хранения и использования паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и ключей электронной подписи.

Ежегодно «Актив» производит около 2 млн токенов и смарт-карт. «Актив» – один из самых крупных производителей токенов для массового рынка в России. Более 250 российских коммерческих банков используют криптографические решения «Рутокен» в своих системах дистанционного обслуживания.

Клиенты «Тинькофф бизнеса» при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП) на носителях «Рутокен» смогут пользоваться личным кабинетом налогоплательщика, сдавать отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, получат доступ к порталу «Госуслуги», будут подписывать документы в электронном виде и обмениваться ими. Флагманский продукт «Рутокен ЭЦП 2.0» хранит ключи КЭП и формирует электронную подпись «на борту» устройства без возможности выдачи наружу закрытого ключа. Клиенты смогут выбрать устройство в удобном для себя форм-факторе: классический USB-токен, смарт-карта, токен с разъемами USB type-C или micro-USB.

«Много лет мы разрабатываем решения для банков, которым важно обеспечить максимальный уровень безопасности при работе через дистанционные сервисы. Мы делаем все, чтоб решения "Рутокен" были надежны, функциональны, просты в использовании и отвечали всем требованиям регуляторов. Мы очень горды тем, что начали сотрудничество с лидером цифрового банкинга в нашей стране — банком "Тинькофф". Надеюсь, что клиенты банка по достоинству оценят наши заказные решения», – сказал Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».



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