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Сервис по сбору и отправке биометрических образцов в ЕБС «Диасофт» аттестован на соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК России

ИТ в банках

В начале августа 2019 г. компания «Диасофт» запустила сервис по сбору и отправке биометрических образцов в Единую биометрическую систему (ЕБС). Компания реализовала комплекс работ по обеспечению защиты информации, после чего сервис прошел процедуру оценки соответствия требованиям ФСТЭК России и получил аттестат, соответствующий требованиям, предъявляемым к Государственным информационных системам класса защищенности «К1» и к информационным системам, в которых обеспечен 1-й уровень защищенности персональных данных.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 482-ФЗ, банкам необходимо обеспечить процесс сбора биометрических образцов клиентов (изображения лица и записи голоса) и их передачу в единую биометрическую систему для регистрации, при этом учесть требования по информационной безопасности на каждом из технологических участков обработки информации.

Наличие аттестата ФСТЭК России свидетельствует, что использование сервиса «Диасофт» гарантирует банкам выполнение требований по информационной безопасности. Банки, которые подключаются к сервису «Диасофт», могут рассчитывать на высокий уровень отказоустойчивости (SLA 99%), а также размещение системы в ЦОД высокого уровня (TIER 3).

Сервис «Диасофт» заключается в предоставлении банку доступа к полностью настроенной системе сбора и отправки биометрических образцов в ЕБС с помощью сервисов СМЭВ и ЕСИА. Обслуживание и настройка системы полностью находится в зоне ответственности «Диасофт».

В настоящий момент компания готова подключить к сервису любой банк.

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