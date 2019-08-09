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Сбербанк реализовал в онлайн-банке для бизнеса обслуживание по аккредитивам

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Сбербанк реализовал в системе «Сбербанк бизнес онлайн» (СББОЛ) услугу дистанционного банковского обслуживания по аккредитивам. По словам представителей Сбербанка, сервис не имеет аналогов на российском рынке. Его уже используют более 600 юридических лиц.

Клиенты могут создавать заявления по аккредитивам онлайн и самостоятельно направлять их в банк на исполнение. В онлайн переводится весь документооборот: клиенты могут отправлять письма по текущим сделкам, вносить изменения, направлять заявления на досрочные платежи, а также отвечать в один клик на письма и запросы от банка.

Вся необходимая информация по аккредитивам доступна клиентам в личном кабинете СББОЛ: условия генеральных соглашений, переписка с банком по аккредитивам в одном окне, статусы заявлений, реестр аккредитивов и переписка по ним.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка, сказал: «Мы нацелены на быстрый вывод продуктов в удаленные каналы и стремимся к сокращению бумажного документооборота. Благодаря новому сервису на смену бумажному заявлению приходит электронный структурированный документ. Теперь клиенты могут в режиме реального времени видеть все сделки и вести переписку с банком. До конца года возможность оформлять аккредитивы онлайн появится у всех наших клиентов – юридических лиц».

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