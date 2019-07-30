Лайфхаки
Особенности цифровизации: почему бизнесу больше не важна стоимость технологий
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Сбербанк купил логистический агрегатор Shiptor

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках Ритейл Логистика

Сбербанк сообщил о приобретении логистической компании Shiptor, которая станет частью бизнеса «Сберлогистики». На базе агрегатора будет построена платформа «Сберлогистики», интегрированная со всеми системами Сбербанка и сервисами экосистемы.

Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными ИТ-системами, курьерской службой, фулфилмент-центром для малого и микро-бизнеса. Компания действует как полноценный логистический и транспортный партнер, обеспечивая фулфилмент и решая все задачи по сопровождению заказов для интернет-магазинов: хранение, обработку и упаковку товаров на складе, логистику и прием платежей.

Сергей Малышев, генеральный директор компании «Сберлогистика», сказал: «Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики. Логистическая платформа дополнит существующие и перспективные экосистемные решения Сбербанка доступной, прозрачной и быстрой логистикой».

Логистический агрегатор Shiptor предоставляет полный спектр услуг, необходимых для бесперебойной работы интернет-магазинов. Платформа Shiptor предлагает клиентам возможность выбрать службу доставки по более низкой цене по сравнению с обращением в эту же службу напрямую.

Другие материалы рубрики

Последний осколок независимого «Техносерва» без пяти минут банкрот

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и Mail.ru Group создают гигантское СП на основе Delivery Club и «Ситимобил»

«Сбербанк Онлайн» полностью переделан

Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT»

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии