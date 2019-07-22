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«Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка

Интеграция Внедрения Инфраструктура ИТ в банках

«Синимекс» в тесном взаимодействии с «РСХБ-интех» реализовал несколько крупных проектов для Россельхозбанка: обеспечил переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС) без существенной доработки смежных систем и внедрил новую модернизированную интеграционную платформу (МИП) банка.

На фоне постепенной (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных потоков Россельхозбанку требовался пересмотр общей архитектуры интеграционной платформы.

«Модернизация интеграционной платформы банка была связана с отказом от устаревшей интеграционной шины в пользу более современной, – отметил директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Николай Ульянов, – Благодаря внедрению МИП мы совместно с компанией "Синимекс" решили задачи по удвоению нагрузочной возможности платформы и значительному снижению затрат на доработку десятков систем банка при миграции на новую АБС».

В частности, объектами работ проектных команд «Синимекс» и «РСХБ-интех» стали: система маршрутизации сообщений (в том числе новая интеграционная шина (НИШ) и центр межшинной маршрутизации); автоматизированное рабочее место с централизованной системой управления конфигурациями; локальный маршрутизатор НИШ; технологические универсальные адаптеры; системы расширенного логирования (ЕСЖ) и оповещения (СУС).

«Изначально компания "Синимекс" участвовала в разработке архитектурного видения МИП, и впоследствии Россельхозбанк доверил нам ее реализацию. Наша экспертиза позволила обеспечить совместную работу старой и новой платформ на довольно длительном переходном этапе без деградации сервиса и производительности, – сказал Максим Матреничев, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами и партнерами компании "Синимекс". – Для этого мы реализовали новые решения в комплекте с адаптерами совместимости, нетривиальную схему маршрутизации сообщений между платформами, внедрили сервисы прозрачного "перехвата" сообщений в старом формате и их мгновенной перекодировки».

В дальнейшем планируется осуществить перенос интеграционных потоков со старой платформы на МИП, развитие функциональности платформы за счет внедрения улучшенной системы логирования и увеличение общей производительности. Кроме того, «Синимекс» продолжит разработку новых сервисов по линии новой АБС.



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