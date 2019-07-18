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Сбербанк: мировые инвестиции в робототехнику достигли рекордных результатов

ИТ в банках Техника

Лаборатория робототехники Сбербанка подготовила ежегодный аналитический обзор мирового рынка робототехники.

За прошедший год в отрасли робототехники произошли значительные изменения. Инвестиции в стартапы достигли рекордных показателей, прошло несколько крупных слияний и поглощений, часть производителей прекратили свою деятельность, им на смену пришли новые компании.

Конкуренция на рынке усиливается, что вызывает зачастую сокращение жизненного цикла технологий и повышает риски для разработчиков. Специалисты лаборатории робототехники Сбербанка выбрали наиболее перспективные технологии, которые будут оказывать влияние на развитие робототехники в ближайшей перспективе.

Эксперты лаборатории проследили за судьбой стартапов, которые были представлены в предыдущем обзоре. На основе всех изученных данных был составлен список новых перспективных стартапов с кратким описанием технологии и бизнес-модели.

В разделе обзора, посвященном рынку робототехники в России, эксперты проанализировали сильные и слабые стороны отрасли и пришли к выводу, что сейчас отечественная индустрия не использует весь заложенный потенциал и находится перед выбором — догонять мировых лидеров или играть на опережение.

Обзор в этом году стал еще более содержательным: в сотрудничестве с ведущими специалистами Сбербанка по машинному обучению были добавлены разделы о проблемах внедрения искусственного интеллекта в индустрию робототехники и о связанных с этим этико-правовых вопросах.

Ознакомиться с полной версией обзора можно на сайте банка.

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