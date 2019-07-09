Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Paycontrol в мобильный и интернет-банк

Банк «Русский стандарт» выпустил обновление интернет- и мобильного банков для расчетно-кассового обслуживания бизнеса (РКО). В новой версии реализовано решение резидента фонда «Сколково» компании Safetech для электронной подписи в смартфоне. Технология Paycontrol позволяет клиентам с высоким уровнем безопасности и удобства подтверждать свои операции.

Paycontrol предоставляет пользователю возможность убедиться в корректности данных операции или электронного документа и сформировать подпись независимо от используемого устройства. После формирования платежного документа информация о проводимой транзакции выводится на экране смартфона, где клиент одним прикосновением к экрану может подписать документ электронной подписью.

Новый подход прост в использовании и комфортен для юридических лиц, так как не требует дополнительных скретч-карт или USB-токенов, не зависит от наличия сигнала сотовой связи и скорости доставки SMS.

Дарья Верестникова, коммерческий директор Safetech, сказала: «Мы имеем большой опыт в обеспечении информационной безопасности цифровых каналов. Банк "Русский стандарт" очень профессионально подошел к вопросу запуска подписания документов с помощью решения Paycontrol и сделал для своих клиентов действительно безопасный и удобный сервис».

Инна Емельянова, директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт»: «Наш банк всегда входит в число первых при внедрении инновационных технологий и предъявляет самые высокие требования к функциональности, удобству и безопасности дистанционного обслуживания своих клиентов».

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech & Blockchain фонда «Сколково», отметил: «Внедрение решения Paycontrol в банке "Русский стандарт" отражает общую тенденцию рынка — переход от использования SMS и push-уведомлений к более удобной и безопасной подписи электронных транзакций и документов на мобильных устройствах. Компания Safetech представляет наиболее инновационные и совершенные решения, что и предопределяет высокий интерес к ним со стороны российских банков».