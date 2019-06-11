СИНКО-банк запустил интернет-банк

СИНКО-банк запустил свой интернет-банк «СИНКО-онлайн», который является системой онлайн-доступа к счетам физических лиц на компьютерах, планшетах и смартфонах. Таким образом, клиенты банка, находясь в любой точке мира будут иметь возможность управлять своим счетом. Как отметили в банке, онлайн-банк была запущена по просьбам клиентов. Услуга предоставляется бесплатно и имеет все базовые функции.

В крупных банках новые карточные продукты, программы лояльности запускаются на регулярной основе и за них отвечает большой штат IT-специалистов, который ежедневно оптимизирует системы онлайн-доступа к счетам. Однако, для определенной категории клиентов, совсем необязательно иметь «навороченное» мобильное приложение. Тем более, как показывает практика, не все пользуются большим количеством сервисов. Для многих клиентов достаточно базового функционала и персонального менеджера, который в любой момент поможет разобраться в системе.

С помощью «СИНКО-онлайн» клиенты смогут осуществлять переводы между своими счетами и картам СИНКО-банк, конвертировать денежные средства (рубли, доллары, евро), отправлять письма и документы в банк, получать выписки и информацию об остатках по картам и счетам, переводить средства клиенту банка по номеру телефона, осуществлять оплаты по банковским реквизитам (детский сад, школа, институт, ТСЖ), автоматизировать периодические платежи с помощью режима «автоплатеж», оплачивать мобильный телефон, интернет, телевидение, штрафы, налоги и т.д.

Кроме того, для поддержания лояльности клиентов банк запустил бонусную программу по пластиковым картам. Оплачивая картой СИНКО-банк ежедневные покупки, клиенты смогут накопить бонусные баллы и обменять их на сертификаты магазинов-партнеров, а также получать кешбэк 1-3% или скидки на оплату билетов и отелей.