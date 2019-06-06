В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры

«Сонет» и Axoft внедрили SolarWinds Netflow Analyzer Traffic в КБ «Ассоциация». В результате проекта банк получил комплексную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры, обеспечив бесперебойную работу всех подразделений компании; ИТ-специалисты заказчика полностью контролируют состояние сети, могут предотвращать сбои в работе серверного и сетевого оборудования, уменьшать время простоя сети и мн.др.

КБ «Ассоциация» входит в первую тройку самостоятельных кредитных организаций Нижегородской области. Организация обладает развитой сетью из более чем 30 внешних структурных подразделений в Нижегородской и Костромской областях.

Изначально мониторинг IT-инфраструктуры банка – серверов и сетевого оборудования – производился из нескольких открытых opensource-программ. На основе разрозненной информации было сложно выявить причины возникающих сбоев системы. Часть из них невозможно было предотвратить заранее, проблемы решались по факту возникновения. Поскольку трудозатраты на ручной поиск проблем и восстановление системы были высокими, не работали база данных и корневые маршрутизаторы, встал вопрос о внедрении системы анализа трафика Netflow, контроля и управления виртуальной инфраструктурой.

Для создания единой системы мониторинга требовалось выбрать наиболее подходящий программный продукт. Учитывая сложность и разнообразие подобных решений, банк обратился за помощью к ведущему системному интегратору региона – компании «Сонет», компетентные специалисты которой постоянно и успешно реализуют подобные задачи. Рассматривались разные варианты ПО, но явным фаворитом стал продукт от SolarWinds – Netflow Analyzer Traffic, который оптимально подошел для решения проблем банка: система охватывает все сферы инфраструктуры сети, обеспечивает мониторинг большого объема данных, легко масштабируется и демократична по цене, поддерживается в России.

На этапе тестирования триальной версии решения специалисты IT-службы банка «Ассоциация» и интегратора «Сонет» привлекли к внедрению инженеров сервисного IT-дистрибутора Axoft, чтобы максимально быстро и точно настроить ПО, получив готовый к работе продукт, а также пройти обучение по работе с ПО на русском языке.

В результате реализации проекта заказчик получил полноценную систему мониторинга IT-инфраструктуры, обеспечив бесперебойную работу всех подразделений компании. Теперь IT-служба банка может видеть загрузку серверного оборудования, отображение реального трафика в сети. В том числе, между какими устройствами идет самый большой обмен данными, какие приложения составляют больший объем трафика. IT-специалисты заказчика полностью контролируют состояние сети, поскольку на карту веб-консоли программы выведены все офисы банка.

Модуль Virtualization Manager позволил провести диагностику виртуальной инфраструктуры и сформировать рекомендации по перераспределению ресурсов, удалению лишних файлов, оставшихся от старых виртуальных машин. Настроен мониторинг загруженности виртуальных машин. Благодаря заблаговременным оповещениям о критическом состоянии устройства IT-специалисты банка могут предотвращать сбои в работе серверного и сетевого оборудования и, тем самым, уменьшать время простоя сети. Анализ трафика позволяет перераспределять нагрузку на интерфейсы, увеличив скорость передачи данных.

«Задача банка «Ассоциация» была решена в сжатые сроки и с минимальными затратами. Такого результата удалось достичь за счет партнерского тандема компаний «Сонет» и Axoft, обладающих штатом сертифицированных инженеров, прямой связью с производителями решений, большим опытом проведения пилотных проектов и полноценных внедрений. Подобная кооперация усилий среди ключевых партнеров позволяет реализовать технически сложные задачи быстро и эффективно», – сказал Евгений Тобышев, аккаунт-менеджер КБ «Ассоциация» компании «Сонет».