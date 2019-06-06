МОЭСК и Сбербанк расширяют сотрудничество в сфере ИТ-технологий и финансирования

«Московская объединенная электросетевая компания» (входит группу компаний «Россети») и Сбербанк на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации, инновационных ИТ-технологий и финансирования.

Подписи на документе поставили генеральный директор МОЭСК Петр Синютин и вице-президент Сбербанк - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников. Соглашение предусматривает взаимодействие Компании и Сбербанка, направленное на достижение целей высокотехнологичной трансформации. МОЭСК получит доступ к базе инновационных разработок лабораторий и продуктам экосистемы Сбербанка.

«В условиях цифровой трансформации отрасли заключение соглашения позволит ускорить внедрение новых технологий и применить лучшие практики к процессам обновления электросетевой отрасли», - отметил Петр Синютин.

«Данное соглашение открывает новый этап долгосрочных партнерских отношений между Московским Сбербанком и МОЭСК и послужит важным драйвером для нашего дальнейшего эффективного взаимодействия в интересах жителей столичного региона», - сказал Вячеслав Цыбульников.

Сбербанк предоставит компании свой опыт и разработки в области интернета вещей, автоматизации бизнес-процессов, робототехники, виртуальной/дополненной реальности, технологии больших данных (Big Data), искусственного интеллекта. Также компании договорились о совместной работе по развитию Smart Grid, интеллектуальных измерительных приборов и автоматизированных систем управления производственной деятельностью.